Vader en zoon of moeder en dochter op een kieslijst. Het zijn zaken die we wel eens meer tegenkomen in de politiek. Maar tweelingzussen die beiden voor het eerst deelnemen aan de verkiezingen, zij het wel in twee verschillende buurgemeenten, dat zien we toch minder vaak. Sofie en Liesbeth hopen met hun sociaal karakter iets te kunnen veranderen in hun gemeente. De ene in Denderleeuw, de andere in Haaltert.