En afsluiten doen we in de bioscoopzaal. Want de cast van de nieuwe FC De Kampioenenfilm gisteravond een bezoek gebracht aan Aalst, de stad waar een deel van de prent is opgenomen. Viva Boma heet de vierde Kampioenenfilm. En voor de acteurs is het veruit de meest memorabele uit het rijtje. De omstandigheden waarin de film is opgenomen waren vaak erg moeilijk, met veel massascènes en slechte weersomstandigheden. Maar het eindresultaat zet Aalst en het carnaval daar in het bijzonder weer stevig op de kaart.