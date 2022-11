Twee verdachten dodelijke steekpartij blijven nog maand in de cel

Zeven van de acht kindjes die gisteren betrokken waren bij het CO-incident bij een onthaalmoeder in Sint-Gillis-Dendermonde zijn weer thuis. Twee kindjes mochten gisteren al naar huis. De andere 5 zijn vandaag uit het ziekenhuis mogen vertrekken. De kindjes werden gisteren naar het ziekenhuis gebracht na een CO-intoxicatie. Ze werden overgebracht naar de spoedafdeling van het Dendermondse Sint-Blasius-ziekenhuis. Ze stellen het allemaal goed. Eén kindje moet wel nog in het ziekenhuis blijven, maar dat zou niks met het CO-incident te maken hebben. Ook de onthaalmoeder is gezond, maar ze is wel heel zwaar aangedaan door de feiten. De opvang is nog altijd gesloten. Die gaat pas open wanneer de situatie weer helemaal veilig is. Voor de kinderen die er verbleven wordt er een andere opvang gezocht.