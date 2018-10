Twee verdachten aangehouden in zaak van gestolen velgen en springkastelen in Lede

De Lokale Recherche van politie Geraardsbergen/Lierde is woensdag 3 oktober in de vroege uren binnengevallen op verschillende plaatsen in het stadscentrum van Geraardsbergen. Alles stond in het teken van een grootschalig drugsonderzoek, waarop de rechercheurs reeds maanden werkten. In totaal werden 11 personen opgepakt. Intensief speurwerk had aan het licht gebracht dat er een drugsbende actief was in het centrum van Geraardsbergen. "Binnen het gerechtelijk onderzoek werd eerst getracht om de verschillende verdachten en locaties in kaart te brengen, met als doel een zo volledig mogelijk zicht te krijgen op de volledige organisatie" zegt commissaris Benny Turrekens van de Lokale Recherche. In de vroege ochtend van woensdag 3 oktober werd effectief tot actie overgegaan. Met verschillende eigen teams en ondersteuning van de Federale Politie werden 11 simultane huiszoekingen gecoördineerd. Aan de actie namen ook 3 drugshonden deel waaronder de eigen drugshond van de Lokale Politie Geraardsbergen/Lierde. Uiteindelijk werden 11 personen, waaronder 2 minderjarigen, gearresteerd. Op basis van de onderzoekselementen werden uiteindelijk 6 personen voorgeleid bij de onderzoeksrechter van Oudenaarde. Zij werden allen onder aanhoudingsmandaat geplaatst.