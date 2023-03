Twee van de vijf veroordeelde supporters die City-fan uit Ninove belaagden, gaan in beroep

De drie politieagenten die in 2019 Lebbekenaar Jim Cooreman naar een politiecel hebben gebracht, worden niet verder vervolgd. Dat heeft de raadkamer in Dendermonde beslist. Cooreman stierf in de politiecel, door een grote hoeveelheid drugs en stress, bleek achteraf uit het medisch rapport. Maar het parket heropende het onderzoek naar de interventie, omdat de agenten van de politiezone Buggenhout/Lebbeke niet naar de medische wachtpost waren gereden met de man. Nochtans had hun overste dat wel gevraagd. Cooreman belde in de nacht van 25 oktober 2019 de hulpdiensten. Hij was verward en onder invloed. Hij vroeg om een ambulance, maar het was alleen de politie die ter plaatse kwam. De man was agressief en werd meegenomen naar de politiecel van Dendermonde, omdat Lebbeke niet over een eigen cel beschikte. Daar overleed Cooreman. De raadkamer is nu van oordeel dat de agenten niks strafbaars hebben gedaan. De familie reageert teleurgesteld.