In het West-Vlaamse Adinkerke, bij De Panne, is het gerecht opnieuw op zoek gegaan naar wapens die mogelijk gebruikt zijn door de Bende van Nijvel. Een deel van de oude zandwinningsput in Adinkerke was al eens doorzocht in juli, maar dat leverde toen niets op. In de jaren 80 schoot de Bende van Nijvel 28 mensen dood, tijdens 17 overvallen. Volgens een informant zou de ex-gangster Patrick Pilarski wapens in de put hebben gegooid na de laatste overval van de Bende, in Aalst op 8 november 1985. De zoektocht die nu gestart is, zal drie dagen duren, tot en met donderdag.