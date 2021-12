Twee passionele moordzaken volgend jaar voor assisen

Het gerecht heeft de data bekend gemaakt waarop twee moordzaken voor het hof van assisen zullen komen, begin volgend jaar. Moorden die hebben plaatsgevonden in Sint-Niklaas en Ophasselt, bij Geraardsbergen.

Op elf maart moet Dennis P. zich voor de volksjury verantwoorden voor de moord op de 33-jarige Barabara Ongena. De feiten dateren van juni 2019. De verdachte bracht zijn ex om het leven in haar appartement in de Oude Molenstraat in Sint-Niklaas. Nadien stichtte hij er brand. De man bekende en zit in voorhechtenis. En op dertig mei staat Guy P. terecht in het hof van assisen. Die man doodde in 2018 zijn vrouw in hun woning in Ophasselt. Daarna draaide hij de gas open en liet hij het huis ontploffen. Daarbij raakte hij zelf zwaar verbrand. Beide moordzaken speelden zich af in de relationele sfeer.