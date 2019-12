Twee mannen die Ninove met katapult onveilig maakten, veroordeeld tot 30 maanden celstraf

Het hof van beroep in Gent heeft spoedarts Kris Permentier vrijgesproken. Permentier, tot voor kort aan de slag in het Sint-Blasiusziekenhuis in Dendermonde, stond terecht voor de moord op zijn vrouw, nu tien jaar geleden. De vijftiger uit Brakel schreeuwt al die tijd al zijn onschuld uit, maar de rechtbank in Oudenaarde was ­stellig overtuigd dat hij zijn echtgenote opzettelijk had vergiftigd. Met de steun van zijn ­kinderen én schoon­familie ging de man in beroep. Vandaag was het D-Day voor Permentier: 24 jaar cel of de vrijspraak. Het is uiteindelijk dat laatste geworden. Meer vanavond, in het TV Oost Nieuws.