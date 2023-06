Twee mannen die betrokken waren bij overvallen drugstransport in Elversele blijven aangehouden

De partij Vooruit en voorzitter Conner Rousseau onderzoeken of ze juridische stappen kunnen zetten naar aanleiding van de meldingen die tegen Rousseau werden ingediend. Volgens hem gaat het om een 'haat- en roddelcampagne' die bewust wordt opgezet om zijn reputatie te schaden. Rousseau wil nu nagaan of de verantwoordelijken via juridische weg tot de orde kunnen worden geroepen. Het parket van Antwerpen heeft deze ochtend opnieuw een klacht ontvangen over Vooruit-voorzitter Conner Rousseau, dit keer van een man van 24. Volgens de kranten van Mediahuis en Het Laatste Nieuws gaat het om een melding van 'ernstige zedenfeiten' in de nasleep van een amoureuze relatie. Het parket zelf gaat voorlopig niet in op de inhoud. Het gaat om de tweede melding over Rousseau in enkele weken tijd bij het parket van Antwerpen. Volgens de partij gaat het om een heksenjacht. 'De ongeziene klopjacht heeft slechts één doel: Conner en Vooruit kapot maken, zo klinkt het.