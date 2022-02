Twee jaar cel, waarvan 1 jaar met uitstel, voor man die Gijzegem op stelten zette

In Aalst blijven er nog 5 locaties over voor een forensisch psychiatrisch centrum. Dat laat Vlaams Minister van Justitie, Zuhal Demir weten. De Vlaamse regering heeft haar oog laten vallen op Aalst om er zo'n centrum te bouwen. In zo'n instelling worden mensen geïnterneerd die ontoerekeningsvatbaar zijn bijvoorbeeld, of zware psychiatrische problemen hebben. Dat centrum zou er moeten staan tegen 2025-2026. In Aalst zouden er 180 mensen kunnen verblijven. Het afgelopen jaar werd er onderzocht waar dat centrum het best kon komen. Van de 65 mogelijke locaties blijven er nu nog 5 over. De woonuitbreidingsgebieden Horebekeveld en Biekorfstraat, de voormalige bedrijfssite van Gates in Erembodegem, en de bedrijventerreinen Siesegemkouter Noord en Zuid. Er volgt uiteraard eerst nog een publieke consultatie waarbij mensen bezwaren kunnen indienen. Als alles haalbaar is, en er zijn niet te veel nadelige gevolgen voor het milieu en de omgeving, dan pas wordt er een plan goedgekeurd.