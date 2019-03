Twee dertigers aangehouden voor cannabisplantage in Geraardsbergen

Jef Vermassen, de advocaat van Katrien R., de hoofdbeklaagde in de garagemoord, gaat in beroep tegen haar straf. De vrouw werd gisteren veroordeeld tot twintig jaar cel. In 2014 liet ze haar man, garagehouder Wim Van Cauteren, vermoorden in hun woning in Lebbeke. In totaal stonden drie personen terecht voor die moord. De uitvoerder moet voor 18 jaar achter de tralies. Zijn toenmalige partner komt er vanaf met 5 jaar. Dat zag u gisteren nog in het TV Oost Nieuws.