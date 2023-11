Onderzoek naar twee brandbommen aan huisdeur en garagepoort in Sint-Pauwels

Op vraag van het parket van Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde, verspreidt de politie volgend opsporingsbericht: Op woensdag 29 november 2023, tussen 16.45 en 17.10 uur verliet de 72-jarige Jacqueline VAN DAMME het woonzorgcentrum ‘De Mouterij’ in de Nieuwbeekstraat in Aalst. Sindsdien ontbreekt elk spoor van haar. Mevrouw Van Damme is ongeveer 1m70 groot en normaal gebouwd. Ze heeft bruine ogen en kort, bruin haar. Ze draagt meestal een bril. Op het ogenblik van haar verdwijning droeg ze een lange, bruine jas, een donkerblauwe jeans en lichtkleurige sneakers. Aan Mevrouw Van Damme wordt gevraagd contact op te nemen met haar naasten om hen gerust te stellen. Hebt u Jacqueline VAN DAMME gezien of weet u waar zij verblijft, neem dan contact op met de politie via opsporingen@police.belgium.eu. U kan getuigen via het gratis nummer 0800 30 30 0. U kan het bericht nalezen op www.politie.be.