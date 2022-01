Twee auto's frontaal op elkaar in Ressegem

En dan naar een nogal vreemd zicht in Grembergen, bij Dendermonde. Daar lijkt een geschil tussen een buurtbewoner en het Agentschap Wegen en Verkeer de werken aan de Zeelsebaan te verstoren. U weet het wellicht, de weg wordt daar al sinds anderhalf jaar helemaal heraangelegd. Naast de hoofdbaan komt nu ook een nieuwe ventweg voor plaatselijk verkeer. Maar één van de buurtbewoners ziet dat duidelijk niet zitten. Maanden geleden ontstond er een geschil over de onteigening van de voortuin en parking. Daardoor stopt nieuwe parallelbaan nu aan de grens van het perceel, om aan de andere kant ervan gewoon weer door te lopen. Een nogal bizarre situatie. We hebben zowel de wegbeheerder als de eigenaar gecontacteerd. Een oplossing is in de maak zeggen ze. Maar om de gesprekken alle kansen te geven, willen ze voorlopig liever niet voor de camera reageren. Het Agentschap Wegen en Verkeer wil in maart de Zeelsebaan weer openstellen.