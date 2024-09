Archeologen leggen sporen bloot van middeleeuws mottekasteel in Ressegem

In Ressegem, bij Herzele, wordt volop gewerkt aan de aanleg van een nieuw landschapspark. Intussen leggen archeologen sporen bloot van een middeleeuws mottekasteel uit de 11de eeuw. Zo'n mottekasteel is de voorloper van de middeleeuwse versterkte burcht. De restanten ervan zijn vaak nog zichtbaar als een heuvel in het landschap. In het park zullen delen van die motte terug tot leven gebracht worden door de aanleg van een vijver en grachten op de plek waar het kasteel ooit stond. De archeologen hier in Ressegem vinden nog heel wat bijzondere sporen terug. Het park en kunstproject 'Neerhof' komt er op initiatief van de gemeente Herzele met steun van Vlaanderen. Het moet een ontmoetingsplek worden waar buurtbewoners tot rust kunnen komen. De restanten van het mottekasteel worden in het project geïntegreerd. Daarnaast worden er ook honderden fruitbomen geplant die hier op deze locatie al sinds de middeleeuwen werden gekweekt. Het Neerhof moet het sluitstuk worden van heel wat cultuurprojecten in Ressegem. Eerder werden ook al de kerk en de pastorij aangepakt. Op de cultuurmarkt komende zondag kan iedereen al eens een kijkje komen nemen.