Twee aanhoudingen na dodelijke steekpartij in Uitbergen

Het parket van Oost-Vlaanderen heeft twee mannen aangehouden na het dodelijke steekincident in Uitbergen bij Berlare. Het gaat over de man die hem binnenbracht in het ziekenhuis, en één van de bewoners van het huis waar de feiten plaatsvonden. Maandagavond werd het slachtoffer van 34 jaar door een vriend binnengebracht op spoed in het ASZ in Aalst. Het slachtoffer had een steekwonde in de borst en overleed later aan zijn verwondingen. De vriend die het slachtoffer had afgezet, werd meteen gearresteerd. De man van 37 jaar is intussen verhoord en aangehouden. Verder onderzoek bracht de speurders naar het huis waar de feiten gebeurden. De federale gerechtelijke politie deed er een sporenonderzoek. Het huis wordt bewoond door een man van 27 jaar en een man van 23 jaar. De man van 23 jaar is niet betrokken bij de feiten en werd vrijgelaten. De man van 27 jaar is aangehouden. De raadkamer zal later beslissen over de verdere aanhouding van de twee mannen.