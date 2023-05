De vrouw van 33 die vorige week dood werd aangetroffen in haar huis in de Schoolstraat in Sint-Niklaas, is om het leven gebracht. Dat bevestigt nu ook het parket van Oost-Vlaanderen aan TV Oost Nieuws. Twee verdachten, onder wie haar ex-partner, zijn opgepakt op verdenking van roofmoord.Dagenlang bleef het onduidelijk wat het slachtoffer, Tamara Engels, precies was overkomen. Politie en parket deelden eerst mee dat alle pistes open lagen, van wanhoopsdaad tot verdacht overlijden. De woning van de vrouw werd verzegeld. Maar ondertussen heeft het onderzoek toch uitgewezen dat er kwaad opzet in het spel is. Iets wat de familie van Engels trouwens al langer vermoedde. Twee verdachten zijn opgepakt en zitten voorlopig in de cel. Eén van beide mannen is de ex van het slachtoffer. Dat bevestigt het Oost-Vlaamse parket. Het duo zou in Charleroi zijn opgepakt. De twee zouden op zoek zijn geweest naar geld. Tamara Engels zou aan haar handen en voeten zijn vastgebonden terwijl de overvallers het huis doorzochten. Nadien hebben ze de vrouw om het leven gebracht. Vanavond meer, in het TV Oost Nieuws.