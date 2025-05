Aan toerisme duidelijk geen gebrek in de Scheldevallei. Jaarlijks nemen zo'n 125.000 mensen de veerboot. Op een zonnige dag komen zo'n 1.000 bezoekers iets drinken in de lokale horecazaken. En ook in het natuurgebied van de Kalkense Meersen is het gezellig druk met heel wat fietsers en wandelaars. Maar hoeveel bezoekers er precies zijn per jaar, is nog onduidelijk. En daarom is Toerisme Oost-Vlaanderen een proefproject gestart.