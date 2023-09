Een rijwoning in de Pachterstraat in Geraardsbergen is vanmorgen vroeg getroffen door een uitslaande brand. Het waren buurtbewoners die de rook opmerkten en meteen de hulpdiensten alarmeerden. De bewoners van de getroffen woning en die van de aanpalende woningen slaagden er wel in om op tijd de huizen te verlaten. Eén woning is zo goed als volledig vernield, en ook een tweede huis liep heel wat schade op. De twee getroffen gezinnen hebben onderdak gevonden bij familie of vrienden. Het dak van een derde woning raakte ook beschadigd. De brand zou accidenteel ontstaan zijn.