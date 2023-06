In Geraardsbergen blijft de lokale Open Vld-afdeling achter de komst van 'het Kwartier van de Toekomst' staan. Dat heeft de partij van de burgemeester benadrukt in een open brief, als antwoord op vzw Red de Godsbergkouter. Dat actiecomité is vanaf dag één niet te spreken over een kazerne in deelgemeente Schendelbeke. De liberalen hopen met iedereen nog eens rustig rond te tafel te zitten. Want de kazerne is een 'once-in-a-lifetime' opportunity, zeggen ze.