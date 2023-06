In Kieldrecht vond vandaag de begrafenis van Tamara Engels plaats. De jonge vrouw die om het leven kwam bij een roofmoord in Sint-Niklaas. Haar uitvaart vond plaats in intieme kring en ook Tamara's trouwe viervoeter Rana kreeg de kans om afscheid te nemen van haar baasje. Vrienden en familie herinneren Tamara als een vrouw met een gouden hart. Over de gruweldaden is er bewust niét gesproken. De dertiger werd vermoord door haar ex-partner en een kompaan. De twee waren op zoek naar een bedrag van 400 000 euro. De daders lieten de roofmoord op een zelfdoding lijken, maar de politie kwam al snel te weten dat er iets meer aan de hand was. Beide daders zitten voorlopig in de cel.