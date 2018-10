En we blijven nog even in Beveren. We hebben het al vaak gezien deze campagne, vernielde en besmeurde verkiezingsborden, maar afgelopen nacht gingen vandalen toch wel heel driest te werk. Slachtoffer van dienst: André Buyl, de lokale lijstrekker van Vlaams Belang. Schunnige tekeningen, boodschappen in het Turks, en slogans die insinueren dat Buyl een racist is. Het ziet er niet bepaald fraai uit. Het is niet het eerste incident met verkiezingsaffiches in Beveren. Begin vorige week werden affiches van het kartel sp.a/Groen overplakt door de extreemrechtse actiegroep Voorpost. Deze keer zullen de schuldigen elders gezocht moeten worden. Buyl alvast hoopt dat de politie de daders snel vindt.