Trucker die fietsster doodreed in Belsele, krijgt half jaar cel met uitstel

Een vrachtwagenbestuurder uit Damme die 2 jaar geleden een fietser doodreed op de N70 in Belsele, is door de politierechtbank van Sint-Niklaas veroordeeld tot 6 maanden met uitstel, een boete van 4.000 euro en een jaar rijverbod. De man reed te snel. Het dodelijk ongeval gebeurde in oktober 2022. De vrachtwagenbestuurder reed een 76-jarige vrouw aan die met de fiets de N70 wilde oversteken. De man reed te snel en kon niet op tijd stoppen. Het slachtoffer stak de baan over op een plaats waar dat niet mocht, maar volgens het parket had de trucker het ongeval tóch kunnen vermijden. De bestuurder had wel geclaxonneerd om de vrouw te waarschuwen, maar dat mocht niet baten.