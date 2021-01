Opnieuw treinverkeer tussen Sint-Niklaas en Lokeren na persoonsongeval in Sinaai

Bij een ongeval op de Heirbaan in Hamme-Zogge is vrijdagavond een autobestuurder zwaargewond geraakt. Rond half acht verloor de man, die richting Dendermonde reed, de controle over zijn stuur. De wagen slipte en reed frontaal in op een geparkeerde bestelwagen. Die werd door de hevige klap tegen een woning geslingerd. De bestuurder werd met zware verwondingen naar het ziekenhuis in Dendermonde overgebracht. Waarom de man de controle plots verloor is niet geweten. De Heirbaan was door het ongeval een tijdlang in beide richtingen afgesloten voor alle verkeer.