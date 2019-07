Treinverkeer Lokeren-Dendermonde bijna de hele dag verstoord door ongeval

Bij de botsing van een trein op een auto op een overweg in Zele, waardoor er tussen Lokeren en Dendermonde geen treinverkeer mogelijk is, zijn vier inzittenden van de wagen gewond geraakt. Twee van hen verkeren in kritieke toestand, zegt burgemeester Hans Knop van Zele. Het incident gebeurde om kwart voor zeven vanmorgen. De trein Sint-Niklaas-Kortrijk botste op een auto op de overweg van de Lokerenbaan in Zele. 'Volgens de eerste info functioneerde de overweg correct', zegt Infrabel. Spoormaatschappij NMBS legt vervangbussen in. Het is nog niet duidelijk hoe het ongeval kon gebeuren, zegt burgemeester Knop. 'De wagen is tot stilstand gekomen op de sporen, maar de aanleiding is nog onduidelijk. Er zijn vier personen gewond geraakt. Twee van hen verkeren in kritieke toestand, er is één zwaargewonde en één lichtgewonde. Het parket komt ter plaatse om vaststellingen te doen en ook Infrabel en de politie en brandweer zijn op het terrein.'