Topmagistraat Sabbe krijgt vier maanden cel met uitstel voor aanranding

In de Schelde in Hamme is gisteren het levenloze lichaam aangetroffen van de man van 71 die sinds maandag is vermist. Dat meldt het parket van Oost-Vlaanderen. De man had 7 dagen geleden, zijn woning in Ter Hoeven in Buggenhout verlaten, met zijn fiets. Sindsdien ontbrak elk spoor. Vrienden hadden de voorbij dagen nog zoekacties op touw gezet. Nu nu is zijn lichaam aangetroffen in de Schelde ter hoogte van Hamme. De doodsoorzaak wordt nog onderzocht. Het parket heeft een deskundige aangesteld.