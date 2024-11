Topfavorieten De Vylder en Ghys blijven leider na dag 2 op Gentse Zesdaagse

Naar het Gentse Kuipke dan. Daar is gisteren de tweede avond en nacht gereden van de Lotto Zesdaagse. Streekrenner Lindsay De Vylder staat samen met zijn ploegmaat Robbe Ghys voorlopig aan de leiding. Zij konden in de verschillende onderdelen al 128 punten oprapen. Ook Fabio Van Den Bossche rijdt nog in dezelfde ronde rond, samen met Benjamin Thomas. De Vylder kan voor een derde keer de Zesdaagse op z'n naam schrijven en lijkt dus na 2 van de 6 wedstrijdavonden goed op weg.