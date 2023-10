In de Dendermondse correctionele rechtbank viel deze ochtend eindelijk het doek over de euthanasiezaak rond Tine Nys, die al in 2020 met een vrijspraak voor assisen eindigde voor drie artsen. Een van hen, dokter Joris Van Hove (61), riskeerde nog een schadevergoeding voor wat de nabestaanden van Tine als fouten zien in haar euthanasieprocedure. Hij is nu vrijgesproken. De rechtbank is overtuigd dat Tine uitbehandeld was en dat er dus effectief sprake was van een toestand van ondraaglijk psychisch lijden. Op die manier werd aan de voorwaarde uit de euthanasiewet voldaan en maakte Van Hove dus geen fout. Vanavond meer in het TV Oost Nieuws om 18.30 u.