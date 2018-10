Tragisch nieuws bij CD&V Zottegem. De 52-jarige Koen Haustraete is gisteren plots overleden. Haustraete was kandidaat bij CD&V voor de gemeenteraadsverkiezingen en staat op plaats 18 op de lijst. Omdat de kieslijsten definitief zijn, kan hij niet meer vervangen worden. Iemand die overleden is kan echter wel nog verkozen worden. Zijn of haar zitje gaat dan naar de eerste opvolger op de lijst. De verslagenheid bij CD&V Zottegem en lijsttrekker Jenne De Potter is groot. Over de doodsoorzaak van Koen Haustraete is voorlopig nog niets bekend.