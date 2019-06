Tim Merlier wint BK Wielrennen in Gent

Tim Merlier is in Gent zonet Belgisch kampioen wielrennen geworden. Hij was de snelste in een massaspurt. De vlucht van de dag telt vier renners, met daarbij ook Dries De Bondt uit Buggenhout. Hij won eerder deze week nog Halle-Ingooigem. Maar 10 kilometer voor de streep worden ze ingehaald. We gaan dan naar de verwachte massaspurt. Tim Merlier zet die aan en wint ook. Hij was ook dé topfavoriet voor het BK. Merlier klopt Timothy Dupont en Wout Van Aert in de spurt. Onze streekrenners waren op de Bondt na zo goed als onzichtbaar.