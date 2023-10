Tijdelijk jachtverbod in Waasland is 'buiten alle proportie', zegt jager Fernand Huts

Het gemeentebestuur van Denderleeuw is de overlast van het station kotsbeu. Het heeft daarom een brief geschreven aan minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden. Het station van Denderleeuw is het tweede grootste van Oost-Vlaanderen, na Gent. Dagelijks stappen er zo'n 10.000 reizigers op of af de trein. De lokale politie van Denderleeuw/Haaltert wordt regelmatig opgeroepen voor incidenten die zich voordoen op de trein. En dat wil het gemeentebestuur nu niet langer tolereren. Het korps is onderbemand en de overlast komt vaak van mensen buiten de gemeente. Daarom heeft de burgemeester nu een brief geschreven naar de minister, want deze manier van werken is voor hem niet vol te houden.