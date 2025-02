Afspraak maken bij huisartsen in Waasland kan even niet via telefoon, dokters nemen niet op uit protest

Wie volgende week zijn huisarts in Sint-Niklaas wil bellen, om een afspraak te maken, of voor een raadpleging. Die is eraan voor de moeite. De artsen in Sint-Niklaas zullen de telefoon niet opnemen. Uit protest. Want de vergoeding van 10 euro voor artsen, valt weg. Daar zijn de dokters niet mee gediend, ze willen een duidelijk signaal geven aan de overheid. Bijna twee derde van de 280 huisartsen in het Waasland doen mee.