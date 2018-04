Politiek "Tijd voor een nieuwe wind" zegt CD&V Berlare

embed

In Berlare zal Steven Baeyens de lijst voor CD&V trekken. Baeyens is 37 jaar en al 12 jaar gemeenteraadslid. Ook bij de vorige verkiezingen was hij lijsttrekker. Decennialang was Berlare een CVP- en later een CD&V-bastion. In 2006 kwamen de liberalen van Karel De Gucht en Katja Gabriëls aan de macht. Open Vld en sp.a vormen sindsdien de meerderheid. Bij CD&V vinden ze het tijd voor een nieuwe wind.