Tientallen gezinnen met groene vingers gunnen bezoekers blik in levenswerk tijdens Open Tuindagen

Een Italiaanse wandelaar is dit weekend door onze regio getrokken. De man stapt in totaal maar liefst tienduizend kilometer door Europa. Daniele Grassetti doet dat om meer bewustzijn te creëren rond mentaal welzijn. Vandaag trok hij van Lokeren naar Antwerpen. Maar de Italiaan heeft er al een serieuze tocht opzitten. Ongeveer een jaar geleden is hij vanuit zijn thuisland vertrokken en ondertussen heeft hij al zo'n 8.800 kilometer in de benen. Enkel Nederland en Luxemburg staan nog op het programma. Daarna trekt Daniele te voet terug naar Italië. Via de Facebookpagina 'Dani Walks Europe' kan je zijn tocht verder volgen.