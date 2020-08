Tieners maken kampvuur in kurkdroog bos in Waasmunster

Door de hitte en droogte is het brandgevaar in bossen en natuurgebieden opnieuw bijzonder hoog. Dat ondervonden 2 tieners deze namiddag in een bos nabij 'De Vaag' in Waasmunster. De twee hadden midden in het bos een hoop droge takken bij elkaar gesleept en in brand gestoken. Het vuur nam echter al snel uitbreiding. Passanten merkten rook op en gingen poolshoogte nemen. Zij twijfelden geen seconde en verwittigden de brandweer om vervolgens ook zelf een bluspoging te ondernemen. De brandweer en politie kwamen ter plaatse en kregen het vuur gelukkig snel onder controle. De twee tieners kregen wel een flinke uitbrander. De politie zal later ook nog een gesprek hebben met hun ouders.