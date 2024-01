Tieners krijgen voor rechtbank in Dendermonde twee jaar cel na brutale homejacking

Het assisenproces tegen Stefaan D.S., de man die in juni 2022 zijn minnares en overbuurvrouw om het leven bracht in Overmere, zal starten op 24 mei. Dat bevestigt zijn advocaat aan onze redactie. De dader sprak op 26 juni 2022 af met het slachtoffer op een afgelegen plaats, een veldweg langs de E17 in Overmere. Het komt daar tot een ruzie. Met een jachtgeweer schiet de man de vrouw neer in de auto. Daarna rijdt hij met het zwaargewonde slachtoffer naar zijn zus in Berlare. De vrouw overlijdt in het ziekenhuis aan haar verwondingen. Het parket en de burgerlijke partij gaan er nog altijd van uit dat Stefaan D.S. de moord op de vrouw bewust heeft gepland. De verdediging ziet dat anders. Het is nu aan een volksjury om vanaf 24 mei in het hof van assisen de knoop door te hakken.