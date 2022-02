Tien jaar oude moordzaak brengt speurder volgende week voor rechtbank

Federaal minister van Justitie Vincent Van Quickenborne laat aan onze redactie weten dat hij een plan uitrolt om de job van cipier aantrekkelijker te maken. Een maatregel die dus los staat van de loonsonderhandelingen. Want dat is een bevoegdheid van minister van Ambtenarenzaken Petra De Sutter. Er komt onder meer een campagne van 200.000 euro per jaar om de job van penitentiar bewakingsagent in de verf te zetten. In de nieuwe gevangenissen van Dendermonde en Haren wordt ook een nieuw concept van strafuitvoering ingevoerd. Daar horen ook twee nieuwe jobs bij. Die moeten andere profielen aantrekken. Daarnaast zal de overheid nieuwe mensen in dienst nemen door een verkorte selectieprocedure. In Antwerpen is dat systeem al getest, en het zal nu ook worden uitgerold in de rest van het land.