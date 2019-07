In Zele en omstreken zijn mensen op zoek naar een zeldzame roodkapparkiet. Zijn baasje was met de vogel gaan wandelen met een harnasje, maar daaruit heeft Rainbow, want zo heet de parkiet, zich toch kunnen loswringen. Ondertussen is hij al 2 dagen vermist en de overlevingskansen in het wild zijn niet groot. Zijn baasje is er het hart van in en riep ook al de hulp in van de politie.