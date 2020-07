Een 30-jarige autobestuurder is gisteren in de late namiddag zwaargewond geraakt bij een verkeersongeval in Sinaai. Dat kwam omdat hij een bocht mistte in de Waterstraat. De man belandde met zijn auto in de gracht naast de weg. Het voertuig sloeg over de kop en lag ook op het dak in de beek. De chauffeur kon op eigen kracht uit de wagen stappen maar had wel zware verwondingen opgelopen. Volgens getuigen zou hij te snel gereden hebben. De Waterstraat staat gekend als een gevaarlijke weg. Er gebeuren wel vaker ongevallen.