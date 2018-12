Tania De Jonge (Open Vld) gooit handdoek in de ring: "Niet gelukt om coalitie te vormen"

Tania De Jonge (Open Vld), huidig burgemeester van Ninove, slaagt er niet in om een coalitie te vormen. Ze gooit de handdoek in de ring. “De N VA liet na een bespreking op hun partijbestuur weten niet in te gaan op de uitnodiging en te blijven kiezen voor de oppositie.” De Jonge stopt als burgemeester. De impasse in Ninove lijkt compleet. De Jonge besliste begin deze maand om zelf op zoek te gaan naar een bestuursmeerderheid. Maar vanmorgen stuurde ze een persbericht de wereld in waarin ze laat weten daar niet in te slagen. “Open Vld nam het initiatief om een coalitie te vormen maar slaagde er niet in met beide partijen tot een gesprek te komen”, klinkt het. “Als lijsttrekker van Open Vld, de tweede grootste partij, hebben we op donderdag 6 december een uitnodiging verzonden naar N-VA en Samen om in overleg te gaan via een eerste gesprek. Samen was bereid om te komen luisteren naar een verkennend gesprek. De N-VA liet na een bespreking op hun partijbestuur weten niet in te gaan op de uitnodiging en te blijven kiezen voor de oppositie. Wij hadden met Samen een gesprek om hen dit mee te delen en kwamen gezamenlijk tot de conclusie dat het hierdoor onmogelijk is om een stabiele coalitie op de been te brengen. Open Vld heeft daarbij besloten geen verdere stappen meer te ondernemen.” De Jonge hoopt dat de inwoners niet het slachtoffer worden van de politieke impasse waarin Ninove is terecht gekomen en hopen dat er alsnog een stabiel bestuur zal ontstaan. “Het was een eer burgemeester te mogen zijn van onze prachtige stad”, besluit ze. “Nu ga ik op zoek naar nieuwe uitdagingen, ik blijf burgemeester tot de nieuwe burgemeester is aangesteld.” De bal lijkt dus volledig in het kamp te liggen van stemmenkanon Guy D’haeseleer van Forza Ninove. Of die nog iets voor het begin van januari uit zijn hoed zal kunnen toveren, is nog maar de vraag. Meer vanavond, in het TV Oost Nieuws.