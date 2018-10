Tania De Jonge (Open Vld) blijft strijdvaardig na beleidsafkeuring in Ninove

Ook in Sint-Gillis-Waas is de coalitie nu bekend. Daar is er een akkoord tussen CD&V en sp.a-Groen. Nochtans was de N-VA de grootste partij in Sint-Gillis-Waas. Maar de partij van Koen Daniëls moet op de oppositiebank gaan zitten. Huidig CD&V burgemeester Chris Lippens zou aan de kant geschoven worden, maar dat wil de partij zelf voorlopig nog niet bevestigen.