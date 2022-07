Strobalen van 300 kg op de rijbaan in Sinaai

Bij een bijzonder zwaar ongeval op de N41 in Sint-Niklaas is donderdagavond een motorrijder om het leven gekomen. Het ongeval gebeurde iets voor 21 uur op het op- en afrittencomplex van de E17 in Sint-Niklaas. De motard reed vol in de flank van een auto die van de afrit kwam. De klap was bijzonder zwaar. De motard werd een tiental meters weggeslingerd. Voor de motard kon geen hulp meer baten, hij overleed ter plaatse. Aan boord van de auto zaten twee volwassenen en twee kinderen. Zij raakten alledrie gewond, en werden naar het ziekenhuis overgebracht. De N41 werd door het ongeval in beide richtingen volledig afgesloten. Een verkeersdeskundige van het parket kwam in de loop van de avond ter plaatse om de precieze omstandigheden te onderzoeken.