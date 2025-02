Strenge straf voor voormalig leerkracht Broederschool Stekene na grensoverschrijdend gedrag

Voor de rechtbank in Dendermonde is een voormalig leerkracht van de Broederschool in Stekene streng gestraft wegens zedenfeiten. Die kwamen begin mei vorig jaar aan het licht, toen ouders van een minderjarig meisje met een klacht naar de politie stapten. De man chatte met hun dochter en vertoonde daarbij grensoverschrijdend gedrag. Het meisje was zelf geen leerling van de school maar de directie werd wel op de hoogte gebracht. Die schorste onmiddellijk alle lesactiviteiten van de man, en tijdens het verdere onderzoek kwamen er nog andere zedenfeiten aan het licht. De rechter tilde er bijzonder zwaar aan dat de man misbruik maakte van zijn positie als leerkracht, en veroordeelde hem tot een effectieve gevangenisstraf van zeven jaar. Hij is ook voor tien jaar ontzet uit zijn burgerrechten, en mag gedurende eenzelfde periode ook niet deelnemen aan activiteiten met minderjarigen. Aan de verschillende burgerlijke partijen moet hij een schadevergoeding betalen van in totaal 12.175 euro.