Streekgenoot en wereldkampioen Lindsay De Vylder laat Gentse Kuipke daveren

Streekgenoot en wereldkampioen in het omnium Lindsay De Vylder heeft gisteravond het Gentse Kuipke laten daveren. Hij staat samen met Robbe Ghys aan de leiding van de Lotto Zesdaagse, maar of ze opnieuw zullen winnen dit jaar? Dat is nog afwachten, want ook onder meer Fabio Van den Bossche uit Laarne is in topvorm. Maar wie er zondag ook de titel in ontvangst neemt, de fans maken er in het Kuipke nu ook al elke dag een heus feest van.