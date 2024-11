Straks beslist assisenjury over lot van Aalsterse broers: doodslag of zelfverdediging?

In Gent loopt het assisenproces tegen de twee broers uit Aalst op z'n einde. Vandaag zijn daar de slotpleidooien gehouden, en wellicht vanavond nog zal de jury zich buigen over de schuldvraag. Voor het openbaar ministerie bestaat er geen twijfel over de zaak: dit is doodslag. De broers hebben zo hard geschopt en geslagen dat hun vriend overleed. Het was hun bedoeling om de man af te ranselen en het is geen uit de hand gelopen ruzie. Maar hun advocaten ontkennen dat. De broers werden aangevallen en hebben zich verdedigd met alle gevolgen van dien. De jury moet in de loop van de avond beslissen of het gaat om doodslag of niet.