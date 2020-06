Strafvermindering in beroep voor man die ex-vriendin zwaar folterde in Lebbeke

Thomas De Boeck, de twintiger die vijf jaar geleden zijn toenmalige vriendin folterde in Lebbeke, krijgt in beroep twee jaar minder cel voor de foltering van zijn ex-vriendin. De Boeck had in eerste aanleg 19 jaar cel gekregen voor de gruwelijke feiten, maar hij tekende beroep aan tegen die uitspraak. Het hof van beroep in Gent brengt die gevangenisstraf nu terug naar 17 jaar. De beklaagde kreeg eerder ook twee jaar cel voor de moordpoging op een politie-agent. Die straf verandert niet.