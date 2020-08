Strafpleiter en mede-Aalstenaar Jef Vermassen: meer sensibilisering rond 'femicide' is dringend nodig

Jurgen D. is aangehouden en zal vervolgd worden voor de moord op Ilse Uyttersprot. Dat heeft de onderzoeksrechter beslist na zijn voorleiding deze middag. De kwalificatie is dus moord, en dat betekent dat het parket ervan uitgaat dat de dader de moord gepland had. Maar volgens de advocaten van de man gebeurde alles in een opwelling. De 49-jarige vastgoedmakelaar had een relatie met de oud-burgemeester van Aalst. Die relatie stond onder druk, maar was niet afgelopen. De man leed zwaar onder het isolement door de coronamaatregelen en zijn stoppen sloegen door na een meningsverschil met Uyttersprot.