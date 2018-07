Stormloop op vacature gouverneur Oost-Vlaanderen

Verkiezingsnieuws dan. Want in Herzele trekt sp.a onder de naam roodgroen naar de kiezer. Lijsttrekker wordt Jo De Loor. Sp.a zit in Herzele in de oppositie. De Loor heeft een verleden als schepen in de gemeente. De naam roodgroen is opmerkelijk. Want het gaat niet om een kartel tussen sp.a en Groen. Bij LEEF!, die andere roodgroene partij in Herzele, zijn ze niet te spreken over de naam. De nationale partijtop van Groen overweegt zelfs juridische stappen. Groen is een beschermde merknaam, klinkt het. Bij roodgroen Herzele zijn ze zich van geen kwaad bewust.