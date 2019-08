Stinkende steen groot mysterie in Sint-Goriks-Oudenhove

Afsluiten doen we met een bezoek aan avonturier Jelle Veyt. Binnen twee weken vertrekt de Dendermondenaar naar de Kilimanjaro in Tanzania. En niet met het vliegtuig, maar met de fiets. Maar liefst 17.000 kilometer moet hij daarvoor afleggen. Hij vertrekt met een handbike naar Zuid-Spanje en van daaruit gaat hij verder op een gewone fiets. Zijn tocht is onderdeel van zijn Seven Summits of Happiness, een ronde waarin hij de hoogste berg van elk continent beklimt en er op eigen kracht geraakt.