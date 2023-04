Sint-Goriks-Oudenhove: vrouw mist bocht en belandt met haar wagen tegen muurtje

Het gemeentehuis van Hamme krijgt over enkele jaren een grondige opknapbeurt. Het gebouw uit het midden van de negentiende eeuw is de naam gemeentehuis eigenlijk niet meer waardig, zegt de burgemeester. De muren scheuren, het schrijnwerk is rot en nergens is dubbel glas voorzien. Dat is in deze tijden niet meer te verantwoorden, vindt ook de Vlaamse regering, die nu met geld over de brug komt.