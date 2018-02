Stille optocht voor Macedonisch gezin dat land moet verlaten

"Ik had nooit het idee dat Sofie dood moest. Ik had op het ogenblik van de hamerslagen niet meer de controle over mezelf.” Dat verklaarde de verdachte vandaag op de tweede zitting van de zogenoemde carnavalsmoord, op de correctionele rechtbank in Dendermonde. Ondanks de vraag tot uitstel van de verdediging, is de rechtbank dan toch doorgegaan met de verhoren.